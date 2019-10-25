Uyuşturucuyla yakalanan bayan doktor görevden uzaklaştırıldı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bayan doktor, Aydın Valiliği tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Yaklaşık 3 yıldır Nazilli Devlet Hastanesi'nin acil servisinde pratisyen hekim olarak görev doktor Elif Ç.'nin uyuşturucu pazarladığı yolunda ihbar alan polis ekipleri bayan doktoru takibe almıştı. Bir süredir takipte olan kadın doktorun aracını Aydın Efeler İlçe Merkezi'nde durduran narkotik ekipleri, kadın doktorun aracında bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirmişti.

Konuyla ilgili olarak Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada; “Nazilli Devlet Hastanesi personelinden Dr. E.Ç. hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konunun önem ve hassasiyeti dikkate alınarak ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında 25 Ekim 2019 tarihinden itibaren yukarıda adı geçen personel Valiliğimizce görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.