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Uyuşturucuyu çorabına sakladı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, jandarma ekiplerinin denetimleri sırasında çorabının içerisinde uyuşturucu madde sakladığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, jandarma ekiplerinin denetimleri sırasında çorabının içerisinde uyuşturucu madde sakladığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, Efeler ilçesi Serçeköy Jandarma Yol Kontrol ve Arama Noktasında yapılan kontrollerde bir araçta yolcu olarak bulunan ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan sabıka kaydı olduğu ortaya çıkan A.B'nin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan üst aramasında sağ ayak çorabı içerisinde jelatin kağıda sarılı 45 gram kubar esrar,2 adet ekstazy uyuşturucu hap ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.


Adli makamların talimatı ile şüpheli idrar testine gönderilen A.B., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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