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Uyuşturucuyu gençlere satamadan yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Germencik ilçesinde, jandarma ekiplerinin narkotik köpeği Dila’nın da katılımıyla düzenlediği operasyonda, gençlere satılmak üzere getiri15,3 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Germencik ilçesinde, jandarma ekiplerinin narkotik köpeği Dila'nın da katılımıyla düzenlediği operasyonda, gençlere satılmak üzere getiri15,3 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zehir tacirleri ile mücadeleye aralıksız devam ediyor. Jandarma asayiş timlerince, Germencik ilçesinde bir şüphelinin aldığı uyuşturucuyu gençlere satacağı duyumu alındı. Şüpheli A.Z., Germencik ilçesi Ömerbeyli Mahallesinde aracında durduruldu. Narkotik köpeği Dile tarafından yapılan aramada 15,3 gram metanfetamin (kristal) uyuşturucu maddesi ile araç teybinin arkasında poşete sarılı vaziyette gizlenmiş bir miktar para ele geçirildi.


Jandarma ekiplerinin Kuşadası, Nazilli ve Efeler ilçelerinde gerçekleştirdiği önleyici kolluk devriyelerinde de 55 gram esrar maddesi ele geçirildi.

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