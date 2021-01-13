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Uyuşturucuyu mendile gizlemiş

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alınırken, mendile sarılmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alınırken, mendile sarılmış uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'nin Kuşadası'nda ortaklaşa gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, Bayraklıdede Mahallesi Kuştur uygulama noktasında şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs durdurularak, araç içerisindeki M.S. içerisinde yolcu indirildi. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında pantolonunun cebinde mendil içerisine sarılmış vaziyette 3 parça halinde toplam 21.05 gram uyuşturucu esrar maddesi gele geçirildi.


Uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli M.S. gözaltına alınarak, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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