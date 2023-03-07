Uyuşturucuyu toprağa gömmüş

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 15 kilogram uyuşturucuyu toprağa gömen şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan bir şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Gündoğan Mahallesi'nde L.G. isimli şüpheli şahsa yönelik ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 2 farklı noktada toprağa gömülü vaziyette toplam 15 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.