Uzakdoğu ülkelerine kuru meyve ihracatı 100 milyon doları aştı

Türkiye'nin kuru meyve ihracatı 2018/19 sezonunda yatay bir seyir izlerken, kuru meyve ihracatı Uzakdoğu ülkelerine yüzde 13'lük artışla 95 milyon dolardan, 107,5 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin kuru meyve ihracatının yüzde 65'ini tek başına gerçekleştiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Uzakdoğu'daki pazar payını arttırmak için 28 Mayıs Mayıs-1 Haziran 2019 tarihleri arasında Bangkok/Tayland'ta gerçekleştirilen Thaifex 2019 Fuarına 9m2'lik info stand ile katılarak Türk kuru meyvelerinin tanıtımını yaptı.

Dünya genelinde refahın batıdan doğuya kaydığını, Uzakdoğu ülkelerindeki nüfus yoğunluğunun da Uzakdoğu ülkelerini hedef pazar haline getirdiğini dile getiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, Kuru Meyve Tanıtım Grubu zamanında Uzakdoğu pazarına yönelik başlattıkları tanıtım çalışmalarını devam ettirdiklerini kaydetti.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki gıda birliklerinin Japonya ve Güney Kore'ye yönelik 2016 yılından beri Turquality Projesi yürüttüğünü hatırlatan Celep, "Geçtiğimiz Aralık ayında ise; Çin'e yönelik Gıda Sektörel Ticaret Heyeti düzenledik. Ticaret Bakanlığı desteğiyle sürdürdüğümüz'Turkish Dried Fruits' isimli Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi'nde de hedef pazar olarak belirlediğimiz 6 ülkenin üç tanesi Çin, Japonya ve Hindistan oldu. Önümüzdeki dönemde URGE Projemiz kapsamında da Uzakdoğu ülkelerine yönelik Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonlarımız olacak. Vegan, organik ve helal ürün yelpazemizi arttırarak amacımız, yıllık 1.4 milyar dolar seviyesinde olan kuru meyve ihracatımızı 3 milyar dolara taşımak" şeklinde konuştu.

Asya'nın en büyük ikinci fuar/sergi alanı olan Impact Arena'da 2.500'den fazla katılımcının yer aldığı fuar, toplam 150 ülkeden 63.000'den fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaparken, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen ve Bangkok Ticaret Müşaviri Burak Balkan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin standını ziyaret eden isimler arasında oldu.

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen, 29 Mayıs akşamı, aralarında Tarım Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın da yer aldığı bir heyet ile tüm Türk katılımcılarına Türk Büyükelçiliği rezidansında resepsiyon verdi.

Serbest ticaret anlaşması ticaret hacmini arttıracak

Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Dağdelen, Türkiye ile Tayland arasındaki mevcut ticaretin, toplam potansiyelin altında olduğunu, Tayland ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin devam ettiğini ve imzalanması durumunda Tayland ile aramızdaki ticaret hacminin önümüzdeki yıllarda artış yaşayacağına şüphesi olmadığını belirtti. Dağdelen, firmalarımızın Tayland ile ticarete başlamasına yönelik veya devam eden ticaret süresince yaşanan sorunların çözülmesine ilişkin her türlü bilgi ve yardım taleplerinin kendileri tarafından karşılanacağını bildirdi.

Thaifex 2019 Fuarı'na katılan Türk firmaları, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen'in talebi üzerine, fuarın son günü kalan ürünlerini Bangkok'ta Müslüman çocukların yer aldığı yetimhaneye hediye etmek ve 29 Ekim ve diğer resmi bayramlarda düzenlenen resepsiyonlarda misafirlere ikram etmek üzere Türk Büyükelçiliğine hediye etti.

Türkiye, 2017/18 sezonunda Tayland'a 686 bin dolarlık kuru meyve ürünleri ihraç etmeyi başarmışken, 2018/19 sezonunda ise; yüzde 133'lük artışla 1 milyon 595 bin dolarlık kuru meyve satmayı başardı. Tayland'a yapılan ihracatta ilk sırayı; 1 milyon 261 bin dolarlık tutarla çekirdeksiz kuru üzüm aldı. Kuru incir ihracatı 217 bin dolar, kuru kayısı ihracatı ise; 116 bin dolar olarak kayıtlara geçti.