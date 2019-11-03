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Üzerine kapı düşen çocuk hayatını kaybetti

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, üzerine bahçe kapısı düşen E.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, üzerine bahçe kapısı düşen E.E. (3) hayatını kaybetti.


Olay, Aydın'ın İncirliova İlçesi Acarlar Mahallesi'nde saat: 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; müstakil ev girişindeki demir bahçe kapısının üzerine düşmesi sonucu 3 yaşındaki E.E. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi küçük çocuğu Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan E.E.'nin ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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