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Üzerine tuğla düşen inşaat işçisi yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde inşaat çalışması esansından ikinci kattan sırtına tuğla düşen inşaat işçisi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde inşaat çalışması esansından ikinci kattan sırtına tuğla düşen inşaat işçisi yaralandı.


Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi 1904 sokakta bulunan bir inşaatta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen biliye göre, inşaatta çalışan bir işçinin sırtına 2 katlı binanın çatısından tuğla düştü. İnşaat işçisinin birden yere yığıldığını gören çalışma arkadaşları durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

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