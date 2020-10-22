Uzlaşmaya gittiler, cezadan kurtuldular

Aydın'ın Nazilli ilçesinde “Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” ve “Hakaret” suçundan haklarında soruşturma açılan şüpheliler, uzlaştırmacı aracılığıyla yaptıkları bağışlar ile ceza almaktan kurtuldu.

Adalet Bakanlığı tarafından ceza adalet sisteminde alternatif çözümlerden biri olan fail ile mağdur arasındaki anlaşmazlıkların tarafsız uzlaştırmacı marifetiyle çözümünü sağlayan uzlaştırma kapsamında Nazilli'de haklarında çeşitli suçlardan soruşturma açılan şüpheliler bağış yapma şartını kabul ederek ceza almaktan kurtuldu.

“Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçundan hakkında soruşturma başlatılan şüpheli M.E, mağdur Ş.Ç'nin Sultanhisar Atça Mahallesi'nde faaliyet gösteren zihinsel engelli çocukların koruma ve barınma altında bulunduğu Atça Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi müdürlüğünün ihtiyaçlarını karşılanmak amacıyla 3 bin TL bağış yapma şartını kabul ederek yargılanmaktan kurtuldu.

Yine “Hakaret” suçundan hakkında soruşturma başlatılan R.K.Ö, mağdur S.B'nin Aydın ilinde faaliyet gösteren “minik patiler” isimli sokak hayvanları barınağına 1000 TL mama bağışı yapma şartını kabul ederek yargılanmaktan kurtuldu.

“Anlaşmazlıklar mahkemeye gidilmeden böyle çözülüyor”

Uzlaştırma, mağdur ile fail arasındaki uyuşmazlığın çözümlenmesinin yanı sıra toplumsal barışa da büyük katkı sağlıyor. Mağdurlar suç nedeniyle uğramış oldukları maddi ve manevi zararların giderilmesini istemenin yanı sıra genellikle toplumsal dayanışma örneği olan edimler (anlaşma konusu olan şey) üzerinde de anlaşıyorlar. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından mağdur ve faillerin uzlaştığı bu edimler arasında “ihtiyaç sahiplerine bağış”, “gıda yardım paketi”, “kurumlara bağışlar”, “Mehmetçik Vakfı, LÖSEV hesaplarına bağış” yer alıyor.

Uzlaştırma sisteminde sadece 2019 yılında Türkiye genelinde 240 bine yakın dosya mahkemeye gitmeden çözüldü. Böylece mahkemelerin iş yükü de azalmış oldu.