Uzm. Mimar Sevim Alan: “Diva Protokolü ile 10 yaşa kadar gençleşmek mümkün”

Mimar Sevim Alan Diva Protokolü uygulaması hakkında bilgiler verdi. Diva Protokolü'nün, cildi 10 yaşa kadar gençleştiren bir yöntem olduğunu söyleyen Alan, “Bilindiği gibi herkes yüzünün daha genç, daha parlak ve pürüzsüz görünmesini ister. Bu uygulama herkes için etkili cilt gençleştirme yöntemidir” dedi.

Diva Protokolü'nün cildi gençleştirmesinin yanı sıra lekelerin iyileşmesinde de yenilikçi bir çözüm olduğunu dile getiren Mimar Sevim Alan “Türkiye'de Diva Protokolü'nü ilk uygulayan güzellik merkezi olarak aldığımız geri dönüşler bizi çok mutlu ediyor. Bu uygulama sayesinde uzun yıllardır var olan lekelerden kurtulmak mümkün” dedi.

Uygulamanın nasıl yapıldığı hakkında bilgiler veren Sevim Alan “Diva Protokolü cilde uygulanması sonrasında, hücreleri yenileyen bir yöntemdir. Seans sayısı cildinizin durumuna ve yaşınıza göre farklılık gösterebilir” diye konuştu.

"Diva Protokolü tedavisinin patentini aldık”

Patentini aldığı Diva Protokolü hakkında bilgiler veren Sevim Alan, “Patentini aldığımız Diva Protokolü tedavisi cildi gençleştirme ve yara izlerinin iyileştirilmesinde oldukça etkili bir yöntemdir. Ozon gazının cilde uygulanması ile Ozon Terapisi bilimsel olarak da kanıtlanmış faydaları bulunmaktadır. Cildin gençleşmesinde, yara izlerinin geçmesinde, renk eşitsizliğinde etkilidir. Kadınların en büyük cilt problemleri arasında olan selülitler için de etkili bir tedavi yöntemidir. Seans sayısı kişiye göre farklılık gösterebilir. Diva Protokolü cildi yüzeyinden değiştirmesinin yanı sıra hücreleri ve dokuları da iyileştirir. Özellikle enfeksiyon hastalıklarına karşı cildin direncini arttırır. Kısa sürede yenilenmiş ve gençleşmiş bir cilt sağlar” dedi.

“Güzellik eğitimi veriyorum”

İstanbul'da 11 güzellik merkezi bulunan Sevim Alan, verdiği eğitimlerle birçok kişinin meslek edinmesini sağladığını söyleyerek, “Yurt dışında da eğitim vermeye başlayacağım. Gelen talepler üzerine yurt dışında eğitim vermek için çalışmalarımıza başladık. Öncelikle İsviçre, Almanya, Amerika ve Belçika'da eğitim vermeyi planlıyorum. Güzellik sektörü her geçen gün gelişiyor ve değişiyor. Bu değişime ve gelişmelere ayak uydurabilmek için kendimizi güncel tutmalıyız” şeklinde konuştu.