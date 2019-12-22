Uzman?ndan zeytinya?? ?reticilerine uyar?

AYDIN (?HA) ? T?rkiye'de en fazla zeytin a?ac? varl???na sahip Ayd?n'da uzmanlar kaliteli ?r?n elde etmek kadar zeytinya??ndaki kaliteyi muhafaza etmenin ?nemini dile getirdi. Ufresh ?retim M?d?r? Ziraat M?hendisi Din?er Demirayak ?Zeytinya??n? do?ru muhafaza etmek kaliteli ?retim yapmak kadar ?nemlidir. Pek ?ok ki?i bilmez ama zeytinya??n?n d?rt d??man? vard?r. Bunlar; hava, su, ???k, s?cakt?r. Bu nedenle zeytinya??n? muhafaza ederken bu d?rt d??man?ndan uzak tutunuz? dedi.

Ayd?n'da binlerce ki?inin ge?imini zeytin ?retimi ve dolay?s?yla zeytinya?? ?retiminden sa?lad???n? belirten Ufresh ?retim M?d?r? Ziraat M?hendisi Din?er Demirayak ?T?rkiye'nin en fazla zeytin a?ac? varl???na sahip bir ilde ya??yoruz. Ve memecik t?r? zeytin a?a?lar?m?zdan elde etti?imiz ya?larla d?nyan?n en kaliteli ya??n? ?retiyoruz. Ancak tek s?k?nt?m?z zeytinya??n? muhafaza ederken kalitesini koruyam?yoruz. Zeytinya??nda bilin?li ?retim kadar kalitenin korunmas? i?in saklama ko?ullar?n? bilmek ?nemlidir. ?ncelikle hasad?n? yapt???m?z zeytinleri hi? beklemeden s?kt?rarak ya?a d?n??t?rmeliyiz. Ard?ndan da bu zeytin ya?lar?n? uygun kap ya da tanklarda serin, ???k g?rmeyen ve hava ve sudan uzak bir ortamda saklamal?y?z? dedi.

Bu konuda firma olarak toplumsal fark?ndal??? art?rmay? hedeflediklerini belirten Ufresh ?retim M?d?r? Ziraat M?hendisi Din?er Demirayak ?Anne s?t?nden sonra insan sa?l??? i?in en faydal? s?v?lar aras?nda yer alan zeytinya??n?n ve ?reticisinin hak etti?i de?eri bulmas? i?in son t?keticiye kadar kalite ko?ullar?na riayet edilmesi gerekiyor. Zeytinya??n? sa?l?kl? bir ?r?n yapan kriter, bar?nd?rd??? bile?enlerden kaynaklan?r. Zeytinya??n?n i?inde ona sa?l?k kazand?ran pek ?ok bile?en var. Bunlar ya? asitleri, vitaminler ve polifenollerdir. Bu sa?l?k bile?enleri Havay?, s?cakl???, su ve ???k ile temas? sevmez. Suyun i?inde hemen erime e?ilimi g?sterir. A??k bir kab?n i?indeyken kokuyu hemen i?ine ?eker ve kalite kayb? ya?ar. I??k ile temasa ge?ti?inde i?indeki kimsayal?n bozulma s?reci h?zlan?r. Bu nedenle zeytinya??n? kurallara uygun olarak ?retmek kadar kurallar?na uygun olarak saklamak ?nemlidir? dedi.