Uzmanlar incirdeki dökülme olayını yerinde inceledi

Aydın'da bu yıl bazı bölgelerde incir meyvesinin olgunlaşmadan dökülmesi olayı üzerinde Efeler Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından inceleme çalışması başlatıldı. Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü yetkililerinin de katıldığı çalışma bizzat incir bahçelerinde gerçekleştirilirken, çalışmalara bazı çiftçiler de katıldı.

İhlas haber Ajansı tarafından gündeme taşınan; Bu yıl taban arazilerinin yanı sıra yüksek kesimlerdeki incir bahçelerinde incirlerin ermeden dökülmesi olayı üzerine ilgili kurumlar çalışma başlattı. Çıkan haberler üzerine Efeler Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri saha çalışması yaparak köylerde incir üreticileri ile görüştü. Bazı bölgelerden numuneler alındı. Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü'nden konu uzmanları Aydın'a davet edilerek teknik personel ve bazı yetiştiricilerin de dahil olduğu gruplar araziye inip incir bahçelerinde incelemelerde bulundu.

“Sıkıntı incir karasineğinden kaynaklı”

Bazı çiftçiler zaman zaman yaşadıkları bu durumun ilek olgunlaşma sezonunda yaşanan soğukların incirin tozlaşmasını sağlayan ilkelerin hastalığından kaynaklandığını ileri sürerken uzmanlar incir kara sineğinden kaynaklandığını belirttiler. Efeler Tarım İlçe Müdürlüğü teknik personeli ve Erebyli İncir Araştırma Enstitüsü uzmanları tarafından “Ortak kanaat dökülmeler büyük oranda incir kara sineği kaynaklı” açıklaması yapıldı.