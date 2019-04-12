Uzmanlardan cep telefonunu elinden düşürmeyen gençlere uyarı

Dr. Mahmut Demirtaş, iş ve eğlence yaşamının yanında her geçen gün elden düşürülmeyen telefonlarla birlikte insanların kulaklarını çok hor kullanmaya başladığını belirtti. Kulaklıkla olsa dahi uzun süre belli desibelin üzerindeki sese maruz kalan kulağın bir süre sonra duyma yetisini kaybettiğini belirten Op. Dr. Demirtaş, “Durum böyle giderse telefon bağımlısı haline gelen ve eğlence mekanlarında aşırı yüksek ses altında çılgınca eğlenen gençlerimizin kulak sağlığını genç yaşta kaybetme olasılığı çok yüksek” dedi.

Bugün dünyadaki yaklaşık 360 milyon insanın işitme kaybı ile yaşadığını, 1 milyardan fazla insanın da tekrarlayan şekilde yüksek sese maruz kaldığı için işitme kaybı tehlikesi ile yaşadığını kaydeden Liva Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Mahmut Demirtaş, işitme duyusu bir kez zarar gördüğünde ne kadar tedavi edilirse edilsin eski sağlıklı haline dönmesinin mümkün olmadığını söyledi. Bu nedenle gürültülü ortamlarda çalışmak zorunda olanların önleyici tedbirleri mutlaka almasını ancak eğlence ve keyif için insanların kulaklarını yüksek desibelli sese maruz bırakmamasını tavsiye eden Op. Dr. Demirtaş, “Bazı gençlerimiz yatarken bile kulaklarında cep telefonuna bağlı kulaklıkla uyumaya çalışıyor. Teknolojiyi kullanmak çok güzel ama gençlerin kulaklarını bu kadar hor kullanması üzüntü verici bir durum” diye konuştu.

Çocukluk çağı işitme kayıplarının yüzde 60'ının önlenebilir nedenlerden oluştuğunu ancak daha sonraki dönemlerde oluşan kayıpların dikkatsizlik veya kulakları hor ve bilinçsiz kullanmaktan kaynaklandığını belirten Liva Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Mahmut Demirtaş, “Özellikle gençler arasında gündelik yaşamın vazgeçilmezi haline gelen cep telefonuna bağlı kulaklıklar hakkında doğru bilinen yanlışlar var. Kulaklıkla müzik dinlerken sesin 70 desibeli aşılmaması gerekir. Cep telefonu kullanırken duyu organımızı yüksek sese maruz kalma süresi de önemli şekilde etkilemektedir. Kulakla da olsa yüksek sesle müzik dinlemek sadece işitme sorunlarına değil aynı zamanda yüksek tansiyon, uyku problemleri gibi sağlık sorunlarına da neden olmaktadır” diyerek özellikle cep telefonunu hayatının bir parçası haline getiren gençlerin daha dikkatli olmasını tavsiye etti.

“Gürültülü ortamlarda çalışanlara koruyucu kulaklık, tıkaç önerisi”

Gürültünün zararlı etkileri zamanla birikerek duyma kabiliyetini kaybettirdiğini de kaydeden Op. Dr. Demirtaş, aşırı gürültülü ortamlarda çalışmak zorunda olanların kulak koruyucu kulaklıklar ya da gürültü engelleyici tıkaçlar kullanmasını önererek “İşitmeniz ile ilgili herhangi bir sorun olmasa bile düzenli olarak işitme testi kontrollerinizi yaptırınız. İşitme duyusuna verilen hasarlar geri dönüşümsüz olduğu için bunların önlenmesi büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.