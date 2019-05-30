Uzmanlardan Ege'de yaşayanlara ani ısı değişikliği uyarısı

Sağlıkçılar Ege'de son günlerde aniden artan hava sıcaklıklarına karşı bölgede yaşayan vatandaşları uyardı. Ege Liva Hastanesi hekimlerinden Dahiliye Uzmanı Selahattin Cirit, son günlerde aniden artan sıcak havaya karşı tedbirli olunmasını isteyerek “Böyle günlerde vücudun ısı dengesini sağlamak için kalp daha fazla çalışır. Bu nedenle de sıcak sebebiyle kalp rahatsızlıkları baş gösterebilir. Aniden artan sıcaklıklara karşı sadece hipertansiyon ve kalp hastaları değil, sağlıklı kişiler de dikkatli olmalı” dedi.

Kalp krizinin en önemli tetikleyicilerinden birinin sıcak ve nemli hava olduğunu belirten Ege Liva Hastanesi hekimlerinden Dahiliye Uzmanı Dr. Selahattin Cirit, "Havaların aniden ısınmasıyla kişide ani kan basıncı düşüşü ya da yükselmesi olabilir. Kalp ve damar hastalarında, yaşlılarda bu ani değişimler kalp krizi ile sonuçlanabilir. Aynı risk gençler için de geçerlidir. Önümüzdeki günlerde mecbur kalmadıkça güneşe uzun süre maruz kalmaktan kaçının. Dışarı çıkanlar da mutlaka koruyucu elbise ve şapka kullansın” diyerek soğuk havalarda olduğu gibi aniden bastıran sıcak havalarda da kalp krizi riskinin arttığını kaydetti.

Özellikle güneşin dik geldiği 10:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkmak zorunda olanların bol ve teri emen kıyafetler giymesini tavsiye eden Cirit, özellikle bu günlerde araç içerisinde kısa süreliğine de olsa kesinlikle çocuk veya evcil hayvan bırakılmamasını hatırlattı. Sağlıklı bir yaz dönemi için de aşırı yağlı, yağda kızartılmış besinler ile kafeinli ve alkollü içeceklerden uzak durulmasını tavsiye etti.