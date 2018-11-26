Uzmanlardan evli erkeklere uyarı

Türkiye'de yaşayan kadınların genellikle 46, 47 yaşından sonra menopoz dönemine girdiğini belirten Aydın Liva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kadriye Uğurlu, özellikle evli erkeklerin menopoz döneminde eşlerine karşı daha hassas ve duyarlı olmasını tavsiye etti.

“Alınacak önlemlerle sıkıntısız geçirilebilir”

Kadınların yaşam döngüsü içerisinde fizyolojik bir süreç olarak tanımlanan menopoz döneminin biyolojik ve psikolojik olarak bazı sıkıntılar verebildiğini kaydeden Dr. Kadriye Uğurlu, “Çeşitli değişimlere neden olduğu için kadınlar için bu dönem kritik bir geçiş dönemidir. Yaşam kalitesini düşüren belirtileri nedeni ile kadınlar bu dönemde bazı tedbirler alarak süreci daha rahat atlatabilir. Yapılan çeşitli araştırmalara göre; kadınlarda ortalama menopoz yaşı 50-52 iken Türkiye'de menopoz yaşı 46,7 yaştır. Bu dönemde adet düzensizlikleri, normal dışı kanamalar, ateş basmaları, cinsel problemler, psikolojik sorunlar gibi bazı sıkıntılar yaşanabilir. Yorgunluk, uykusuzluk, depresyon, stres, anksiyete, iştah değişimleri, sinirlilik, baş ağrısı, depresyon, huzursuzluk, eklem ve kas ağrıları, çarpıntı hissi ve uykusuzluk ve cinsel isteksizlik gibi şikayetler görülmektedir. Bu sürecin daha kolay atlatılabilmesi için hanımların hekimi ile alacağı bazı tedbirler olduğu gibi bu dönemde en önemli yardımcıları erkekleri olmalıdır. Bu nedenle menopoz döneminde hanımlar beylerinden daha çok anlayış ve hoşgörü bekler” diyerek menopoz dönemini yaşayan kadınları ve eşlerini uyardı.

Bu dönemde hanımların kontrolleri ve dengeli beslenmeyi önem vermelerini isteyen Liva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kadriye Uğurlu hareketsiz yaşamın menopoz sürecini olumsuz etkilediğini bu nedenle bu sürecin hekim kontrolünde atlatılmasını tavsiye etti.