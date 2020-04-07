Uzmanlardan hamile ve yeni doğum yapan kadınlara uyarı

Dünyada giderek yayılan ve Türkiye'de de etkisini gösteren Korana virüs, nedeniyle evde kalması gereken hamilelerin durumu en hafif şekilde atlatması için Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Karas bazı tavsiyelerde bulundu. Karas, hamile ve yeni doğum yapanların hijyene önem vererek evde günlük hayatlarına devam etmesini, doğal ve sebze ağırlıklı beslenmesini strese neden olup sütü kesme ihtimali olduğu için fazla haber izlememesini tavsiye etti.

İçinde yaşadığımız bu günlerde evde kalmanın önemli olduğunu bu nedenle gebelerin mümkün oldukça işlerini de evlerinden yapmasını tavsiye eden Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Karas, “Bağışıklığımızı azaltan en önemli faktörler stres ve aşırı kaygıdır. Evet güncel durum ve ortam buna engel ancak bilimsel veriler bize gebe ve yenidoğanın yüksek riskli grupta olmadığını gösteriyor. Bu nedenle lütfen gerekli tedbirleri aldıktan sonra rahat olun, sakin kalın. Evde de gebeler için yapılabilecek birçok aktivite var” dedi.

“Yeşil ile beslenmeye özen gösterin”

Bu süreçte egzersize ve beslenmeye de dikkat edilmesini öneren Op. Dr. Karas, “Evde kalmak karbonhidrat tüketimini artırıyor maalesef. Bu nedenle daha yeşil beslenmeye mevsimine uygun sebze ve meyveler seçmeye dikkat edelim. Bol sıvı tüketin. Bitki çaylarından da ıhlamur yada melisa gibi rahatlatıcı etkileri için yararlanabilirsiniz. Sizi endişeli yada gergin yapıyorsa çok fazla haber dinlemeyin, güvenilir kaynaklardan günde bir yada iki kez bilgi alın. Güzel bir uyku bağışıklık sistemini destekleyen en önemli faktörlerden bu nedenle uykumuza dikkat edelim. Gebelik takipleriniz için de eğer aktif covid 19 hastası değilseniz erteleme yada değişiklik önerilmiyor. Sıklığını muayene olduğunuz doktorunuzla görüşüp durumunuza göre kararlaştırabilirsiniz” dedi.

“Ziyarete ‘dur' deyin”

Yaşanan sürece rağmen doğumlar için herhangi bir sıkıntı olmadığını her hastanede gebeler ve doğumlar için özel önlemler alındığını belirten Op. Dr. Çiğdem Karas, bu süreçte ziyarete ve refakatçi değişikliğine ‘dur' denilmesini istedi. Bebek ziyaretlerinin de hem anne hem de yenidoğanın sağlığı için ertelenmesini tavsiye eden Karas, “Sadece hastane için değil evde de bebek ziyareti olmamalı” dedi.

Stres ve moral bozukluğunun anne sütünün kesilmesine de neden olabildiğini hatırlatan Karas, “Unutmayalım ki moral en büyük bağışıklık destekçisi ve anne sütü içinde çokça gerekli. Bu nedenle gerekli önemleri alıp düşüncelerimizi temizleyip moralimizi yüksek tutmak kaygılarımızı azaltmak hem kendimiz hem de bebeğimiz için yapabileceğimiz en önemli şeylerin başında geliyor” diyerek kadınları ve eşi yeni doğum yapan erkekleri uyardı.