Uzmanlardan hamilelere ‘kış' uyarısı

Dr. Refaatin Şahin, hamilelik süreci kış aylarına denk gelen anne adaylarının, bulaşıcı hastalık riski ile daha çok karşı karşıya kaldığını belirterek, bu dönemde daha dikkatli olmalarını istedi.

Hamilelik döneminde anne adaylarının bağışıklık sisteminin düştüğünü, bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal ve dengeli beslenmeye özen göstermesini isteyen Op. Dr. Refaattin Şahin, “Özellikle içinde bulunduğumuz kış aylarında hamile olan anne adayları bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bazı önlemler almalıdır. Gün içinde her besin grubundan yeterli miktarda almalarını tavsiye ediyoruz. Hamileler daha sağlıklı bir gebelik ve kış hatalıklarına karşı dirençli olabilmeleri için bu mevsimde özellikle Aydın'da bolca yetişen pırasa, ıspanak, kereviz, lahana ve karnabahar gibi demir zengini yeşil yapraklı sebzelerden bolca tüketmesini öneriyoruz” dedi.

“Havanın kirli olduğu saatlerde dikkat”

Gribal enfeksiyonların arttığı kış aylarında, soğuk hava ve kapalı mekanların hastalığa davetiye çıkardığını ifade eden Ege Liva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Refaattin Şahin, “Havalandırması yetersiz kapalı alanlar ve kalabalık ortamlar hem bulaşıcı hastalıkların daha kolay yayılmasına zemin hazırlayabilir. Bunun yanında dışarda oluşan hava kirliliği de bebeğe zarar verebilir. Bu nedenle bu dönemde anne adayları üşütmemeye dikkat ederken evleri ve bulundukları ortamı sık sık havalandırmalıdır. Kışın dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da ısınma sırasında bulunan ortamdaki havanın kurumasıdır. Bu nedenle ısınma araçlarının kuruttuğu havanın nemlendirilmesi için de tedbir alınmalıdır” diyerek hamilelerin kışın daha dikkatli olmasını tavsiye etti.

“Cilt bakımına özen gösterin, enfeksiyon kapmayın”

Soğuk havaların hamilelerde cilt çatlamalarına neden olup bu çatlaklar nedeniyle enfeksiyon kapmalarına da neden olabildiğini kaydeden Op. Dr. Şahin, “Kilo artışı ve karında büyüme olduğu için hamilelik süresince cilt, daha hassas oluyor. Soğuk havalarda dikkat edilmez ise yüz ve eller başta olmak üzere, cilt kuruyup çatlıyor. Bu çatlaklar da enfeksiyon riskini artıran nedenler arasında yer alıyor. Bu nedenle hamilelerin, el ve yüz yıkarken soğuk su yerine ılık su kullanmasını ve elini yüzünü yıkadıktan sonra iyice kurulamadan soğuğa çıkmamasını ve günlük nemlendirici kremler kullanmasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

"Yünlü ve pamuklu kıyafetleri tercih edin yürüyüşü ihmal etmeyin”

Kış dönemi hamilelikte yaşanan problemlerden birinin de anne adaylarının evden dışarı çıkmaması olduğunu belirten Dr. Refaattin Şahin, “Kışın soğuk havadan korunmak için yünlü ve pamuklu kıyafetleri tercih edin. Soğuğun en etkili olduğu saatlerde hava kirliliği oluştuğu için dışarı çıkılmayabilir ama havanın uygun odluğu saatlerde dışarı çıkıp yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin. Bu hem anne adayı hem de bebek için elzemdir” diyerek hamileleri uyardı.