Uzmanlardan müstakil evlerde yaşayanlara ‘tavuk edinin' tavsiyesi

Türkiye'de 2003 yılından bu yana görülen ve Aydın'da yaz aylarında ciddi sorun olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı en önemli tedbirlerden birinin tavuk beslemek olduğu belirtildi. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, okul çevresinde haşere ve kenelerle karşı kanatlılarla mücadele verdiklerini söyledi.

Korona virüs pandemisi ile birlikte bir çok kişinin köylerde ve özellikle bahçeli evlerde yaşamayı tercih ettiğini belirten ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, daha güvenli bir pandemi süreci ve bahçeli ev keyfi için imkanı olanların tavuk edinmesini tavsiye etti.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene ısırması sonucu bulaşan KKKA hastalığı riskinin de arttığını belirten Prof. Dr. Gençsoylu, “KKKA çoğunlukla hayvanlardan insanlara bulaşan mikrobik bir hastalıktır. Hastalık hayvanlarda belirtisiz seyrederken insanlarda öldürücü olabilir. Kenenin yoğun olarak bulunduğu yerler özellikle otların olduğu bahçelerdir. Aydın ilimizde KKKA hastalığı özellikle Nisan - Eylül ayları arasında artış göstermektedir. Geçen yıllarda pek çok insanımız kene ısırması sonucu maalesef KKKA hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Bu yıl pandemi dolayısıyla insanlarımız bahçelere ve yazlıklara daha erken taşındı. Havaların ısınması ile birlikte keneler de görülmeye başlandı. Başta kene olmak üzere akrep ve benzeri haşerlere karşı en etkili ve en doğal mücadele yöntemlerinden biri kanatlılardır. ADÜ Ziraat Fakültesi olarak bir yandan okul çevresinde tavuklarla haşere mücadelesi verirken diğer yandan organik yumurta üretimi yapıyoruz” diyerek imkanı olan herkesin tavuk edinerek haşere ile en doğal mücadele yöntemi olan bu sistemi seçmesini tavsiye etti.