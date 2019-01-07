“Uzmanlardan ‘su' uyarısı

Erdal Gezer, yazın ihtiyaç dolayısıyla bolca tüketilen suyun, kışın da sağlık için bolca tüketilmesini önerdi. Bugün dünyada yaklaşık 500 milyonu aşkın kronik böbrek hastası olduğunu ve böbrek sağlığını korumanın en önemli yolunun bolca su içmek olduğunu söyledi.

İnsanların kışın da belli miktarda su tüketmesini öneren Ege Liva Hastanesi Başhekimi Erdal Gezer, “Ülkemizde her 7 kişiden biri böbrek hastası. Böbrek hastalıkları tüm organları etkileyebilir. Bu nedenle sağlıklı olmak için böbreklerin sağlıklı çalışması çok önemlidir. Su içmek böbrek hastalığını tedavi etmez fakat önler. Bu yüzden güne su içerek başlayın ve önleminizi alın. Yazın belki de ihtiyaç duyduğumuz için bolca su tüketiyoruz ama kışın da yeterli miktarda su içmeliyiz” dedi.

Şeker hastalarının yaklaşık yarısında böbrek hastalığı gelişebildiğini, bu nedenle yakın kan şekeri takibi ve kontrolünün böbrek hastalığını önlediğini kaydeden Başhekim Erdal Gezer, “Böbrekleri korumanın yollarından biri de sağlıklı beslenmedir. Sağlıklı beslenme şeker, kalp hastalığı ve hipertansiyon gibi hastalıkları önleyerek böbrek hastalığını önler. Bunun yanında su içmek tuz, üre ve zehirli maddelerin atılımını kolaylaştırarak böbreklere yardım eder. Kışın da olsa günde 1.5-2 litre su içmeye gayret edilmelidir” dedi.

“Sigara kullanmayın bilinçsiz ilaç tüketmeyin”

Böbreklere zarar veren etkenlerden birinin de başta tüm hastalıkları davetiye çıkaran sigaradan uzak durmak gerektiğini kaydeden Başhekim Gezer, “Sigara böbreklere giden kan akımını yavaşlatır, böbreğin yeterli iş yapmasını azaltabilir. Sigara ayrıca böbrek kanseri riskini de arttırır. Bunun yanında gereksiz ilaç kullanımından kaçınılmalıdır. Fazla ilaç kullanımı böbreklerde hasara neden olabilir” dedi.