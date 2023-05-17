Uzmanlardan sürücülere uyarı: Doğru lastik kullanımı yakıt israfını da önlüyor

Kişi başına en fazla araç düşen illerin başında gelen Aydın'da kış lastiği zorunlu olmamasına rağmen, pek çok sürücünün hem sürüş güvenliği hem de yakıt tasarrufu için mevsime göre lastik kullandığı belirtildi. Aydın'da oto lastik işi yapan isimlerin başında gelen Deniz Işık, “Güvenli bir sürüş ve yakıt tasarrufu için doğru lastik kullanımı çok önemli” dedi.

Türkiye'de zorunluğu kış lastiği uygulamasının sona ermesi ve havaların ısınmasıyla birlikte kış lastiğinin zorunlu olmadığı Aydın'daki oto lastikçilerde de yoğunluk başladı. Bu yıl kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle yoğunluğun havalar zorunluluk takvimine göre değil havalar ısınınca başladığını belirten Aydın'ın kadın oto lastikçi ustası Deniz Işık, “Ülke genelinde Aralık ayı ile başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona ermesine rağmen havalar soğuk gittiği için pek çok vatandaş yaz lastiğine Mayıs ayında geçmeye başladı. Bu da yasal zorunluluktan ziyade sürücülerin artık bilinçlendiğinin bir göstergesidir” dedi.

Yakıt tüketimini düşürmek için de çok önemli

Hayatta sağlıktan sonra en önemli şeylerin başında ekonominin geldiğini ve bu nedenle araç kullanımında yakıt tasarrufunun öneminin her geçen gün arttığını belirten Deniz Işık, yakıt ekonomisi sağlayabilmek için altın değerinde önerilerde bulundu. Yakıt tüketimini en aza indirmek için lastik ve araç bakımının önemine değinen Işık, “Az yakıt tüketmenin sadece ekonomik değil aynı zamanda çevreye de ciddi katkıları var. Yakıt tüketimini düşürmek için araç bakımı kadar doğru lastik kullanımı da önemli. Yakıt tasarrufu lastik bakımıyla başlar. Belki pek çok sürücünün yakıt tasarrufu konusunda en son aklına gelen lastik bakımı olabilir. Ancak yakıt tasarrufu ve sürüş sağlığı için en kritik noktalardan biri lastik bakımı ve doğru lastik kullanımıdır. Lastiğin yeniliği kadar basıncı da çok önemlidir. Mesela düşük ya da yüksek lastik basıncı aracın yolla temas yüzeyini değiştireceği için yakıt tüketiminde olumsuz bir etkiye sahiptir. Bu olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak için lastik basıncını düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir” dedi.