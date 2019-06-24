Uzmanlardan uyarı

Özellikle yaz tatilinin girmesi ile çocukların daha çok oyun vakti bulduğunu kaydeden Uzman Dr. Özgür Gel, çocukların geleneksel oyunlarla oynatılmasını dijital oyuncaklardan ve şiddete yönlendiren oyuncak silahlardan uzak tutulmasını önerdi.

Çocukları çocuk yapan en büyük özelliklerden birinin oyun olduğunu ve bu hakkında çocuklara kesinlikle verilmesi gerektiğini kaydeden Ege Liva Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Özgür Gel, çeşitli bilgisayar oyunları ve bazı dizilerin çocukların oyuncak silahlarla oynamaya yönelttiğini kaydetti. Özellikle erkek çocuklar tarafından bir tutku haline gelen oyuncak silahla oyunun çocukları şiddete meyilli hale getirdiğini ifade eden Dr. Özgür Gel, “Çok masum gözükse de Oyuncak silahlar aslında çocuğu şiddete itiyor. Çocuklarda soyut düşünme kavramının 8-10 yaşından sonra gelişir. Bu nedenle çocukların oyuncak silahla oynamasını tavsiye etmiyoruz. Silah oyuncak da olsa çocuklara ‘Güçlüyüm, ben ne istersem yaparım' duygusu veriyor. Bu da çocuğun şiddete meyletmesine neden oluyor” diye konuştu.

İstatistiki verilere göre; Türkiye'de yıllık ortalama 4 bin kişinin ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiğini bunun nedenlerinden birinin de küçük yaşlarda başlayan silah tutkusundan kaynaklandığını kaydeden Ege Liva Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Özgür Gel, “Maalesef gerçek silahı da oyuncak silahmış gibi oynamaya kalkan çocuklar da sonu çok üzücü olaylara neden olabiliyor. Daha sakin ve çevresi ile uyumlu bir toplum için çocukların oyuncak silahlardan uzak tutulmasını tavsiye ediyorum” diyerek çocukların bu yaz tatilinde oyuncak silahlarla değil geleneksel oyunlarla oynatılmasını tavsiye etti.