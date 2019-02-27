Uzmanlar'dan uyarı: Safra kesesindeki taşları hafife almayın

Dr. Halil Dinçer, insan hayatını kabusa çeviren ve zaman zaman kansere neden olan safra kesesi taşlarının hafife alınmaması gerektiğini belirtti. Günümüzde gelişen teknoloji ile hastaların bu sıkıntıdan çok kolay bir şekilde kurtulduğunu belirten Op. Dr. Halil Dinçer, müdahale edilmeyen safra kesesi taşlarının kansere neden olabildiğini belirtti.

Genel cerrahide önemli yeri olan hastalıklardan birinin de safra kesesi hastalıkları olduğunu belirten Dr. Dinçer, “Safra kesesi hastalıklarında en sık görülen rahatsızlık safra kesesi taşlarıdır. Safra kesesi taşı genellikle başka bir şikayet üzerine uygulanan MR ve tomografi gibi görüntüleme yöntemlerinde saptanırken bazen de karın ağrısı, bulantı, kusma, şişkinlik, sırt ağrısı gibi şikayetler üzerine yapılan tetkiklerde ortaya çıkar. Bazen de safra kesesindeki taşın, safra kanalının ağzına oturması ya da kanalın içine düşerek kanalı tıkaması sonucu ortaya çıkar ki bu hastaya çok fazla ağrı verir. Bu nedenle zaman zaman safra kesesi de kontrol ettirilmelidir” dedi.

Safra kesesinin karaciğerin altında armut biçimindeki organ olduğunu ve görevinin karaciğerde üretilen safrayı depolamak ve yağlı yiyeceklerin alınmasından sonra, bu safrayı bağırsaklara vererek yağlı yiyeceklerin sindirilmesine yardımcı olmak olduğunu belirten Op. Dr. Halil Dinçer bu organda en sık görülen hastalığın taş olduğunu söyledi.

“Kadınlarda daha sık görülüyor”

Safra kesesi taşının kadınlarda daha sık görüldüğünü de kaydeden Op. Dr. Halil Dinçer, “Safra taşı kadınlarda erkeklere oranla daha fazla gözlenir. Aşırı kilo, kolesterol yüksekliği, dengesiz hızlı kilo vermede riski arttıran etmenlerdir. Bazı karaciğer, kan hastalıkları, chron hastalığı, gebelik riskin yüksek olduğu durumlardır. Safra kesesindeki taşa bağlı en sık oluşan belirti karnın sağ tarafında, kaburgaların alt kısmında oluşan ağrıdır. Bu ağrı kramp tarzında genelde yemeklerden sonra, özelliklede yağlı yiyeceklerin alınmasından sonra başlar. 1-2 saat kadar sürer, sırta kürek kemiğine doğru yayılabilir. Ağrının şiddetinin artması ve sürekli bir hal alması durumunda safra kesesinde iltihabi bir oluşumun varlığından şüphelenilir. Bu durum en sıklıkla taşın, kesenin çıkımındaki kanalı tıkamasından kaynaklanır. Bu durumda ağrının şiddetinin artmasına ve ateşe neden olabilir. İhmal edilen safra kesesi rahatsızlıkları karaciğeri de hasar verir” diyerek safra kesesi rahatsızlığının ihmal edilmemesini tavsiye etti.