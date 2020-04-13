Uzmanlardan yasak öncesi sokağa çıkıp sosyal mesafeyi uymayanlara uyarı

Dr. Mustafa Oğurlu, “Sokağa çıkma yasağından sonra kontrolsüz olarak sokağa çıkıp sosyal mesafeyi uymayanlar kendilerini 12 gün daha karantina altına almalı” dedi.

İçişleri Bakanlığınca 10 Nisan'ı 11 Nisan'a bağlayan gece saat 24:00 itibariyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi kendini sokağa atıp, sosyal mesafeye uymadan alışveriş yapan ya da sıraya girenlerin kendilerini 12 gün daha izole etmesini önerdi.

Bu hatanın ancak izolasyon ile tedavi ve telafi edilebileceğini belirten Prof. Dr. Oğurlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Zorunlu olarak sokağa çıkması gerekenler hariç, sokağa çıkma yasağını 14 güne tamamlamak kendimize ve ülkemize karşı bir borçtur” dedi.