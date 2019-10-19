Uzmanlardan yeni bebekleri olan anne babalara uyarı

Özgür Gel, yenidoğan bebeklerde görülen boyun eğriliği sorununun erken fark edildiğinde egzersizler yardımıyla ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebildiğini söyledi.

Tıp dilinde Tortikollis halk dilinde ‘Boyun Eğriliği' denen sorunun nasıl öncelikle nasıl anlaşılabileceği konusunda bilgi veren Uzman Dr. Özgür Gel, “ Bebeğinizi sırt üstü yatırdığınızda boynu bir tarafa doğru eğiliyorsa şüphelenilmelidir. Bebeğinizin pozisyonunu değiştirdiğiniz halde bir tarafa doğru olan eğrilik devam ediyor, düzeltmeye çalıştığınızda düzelmiyorsa mutlaka hekime başvurulmalıdır” dedi.

Boyun eğriliği sorununun çeşitli nedenlerle oluşmasının yanında en sık kas kaynaklı, doğumsal boyun eğriliği şeklinde görüldüğünü ifade eden Uzman Dr. Gel, “Boynun yanlarında yer alan çift başlı bir kas olan sternocleidomastoid (SCM) bir tarafta gergin ve kısadır. Baş, kasın gergin olduğu tarafta yana doğru eğilmiş, yüz karşı tarafa bakacak şekilde dönmüş vaziyettedir. İlk 6 aya kadar başvuran hastalarda eğriliğin yönüne uygun egzersizler uygulanmaktadır. Anne ve babaya ev programı verilir. Bebeğin yatağı mutlaka eğriliğin aksi yönünde, boynunu döndürmesini sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Anne bebeği hasta taraftan beslemelidir. Bebek sağa ve sola değişimli olarak yan yatırılarak uyutulmalıdır. Bebeğin uyanık olduğu zamanlarda mümkün oldukça yüzüstü pozisyonda tutulmalıdır. Oyuncak gibi bebeğin dikkatini çekebilecek objeler, bebeğin hasta tarafına yerleştirilmelidir. Erken teşhis edilen boyun eğriliği şikayetleri çeşitli yöntemlerle ameliyat edilmeden tedavi edilebilir” diyerek boyun eğriliğinden şüphelenen anne-babaların mutlaka hekime müracaat etmesini tavsiye etti.