Üzüm üreticisine yaş ya da kuru tercihini erken yap çağrısı

Üzüm üreticilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden çekirdeksiz sultani üzümde kuru ya da yaş olarak değerlendirilmesinin farklı üretim metotları gerektirdiğinden üreticilerimizin tercihlerini sezonbaşında yapmalarını ve ona göre üretim yapmalarını bekliyoruz. Yaş-Kuru Üzüm, asma yaprağı, üzüm suyu, pekmez gibi ürettikleri bağcılık ürünleriyle, ülkemizin yıllık 650-700 milyon dolar ihracatla döviz elde etmesini sağlayan üreticilerimize teşekkür diyorum. Amacımız bu ürünlerden elde ettiğimiz döviz rakamını 1 milyar dolara çıkarmak” diye konuştu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nde göreve geldikten sonra üretici bölgelerde üreticilerle bir araya geldiklerini hatırlatan Uçak, şöyle devam etti; “Son 1 yıl içinde Alaşehir'de iki, toplamda 9 tane üreticilerle değerlendirme toplantıları yaptık. Amacımız, Siz değerli üreticilerimizin problemlerini yerinde dinlemek, İhracatçılar olarak beklentilerimizi sizlere aktarmak ve İhracata konu olan ürünlerimizin alıcıların beklentilerine nasıl daha uygun hale getiririz konusunda sizleri aydınlatmak. Üreticilerimizin sorunu, aynı zamanda bizim de sorunumuz, hepimiz aynı gemideyiz. Alaşehir, hem sofralık üzüm, hem kuru üzüm ve hem de meyve-sebze mamulleri sektörümüzün nadide ürünleri arasında yer alan Asma Yaprağının üretim merkezlerinden birisi. Ege Bölgemizdeki 970 bin dekarlık çekirdeksiz üzüm alanının yaklaşık yüzde 20'si Alaşehir'de, 380 bin tonluk tahmini sofralık üzümün 77 bin tonu burada üretiliyor. 260 bin tonluk kuru üzüm rekoltemizin 36 bin tonu da burada üretiliyor.”

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şemsettin Özgür ise; kuru üzüm ihracatında ana ihraç pazarlarının Avrupa Birliği üyesi ülkeler olduğunu, son yıllarda artan hastalıklar nedeniyle AB ülkelerinin gıda ürünleri ithal ederken hassasiyetlerinin son 5-6 yılda çok arttığını, geçen sene 3 binin üzerinde pestisit analizi yapmak durumunda kaldıklarını kaydetti.

“Kalıntı sorunu olan üzümleri alamayacağız”

AB'nden gelen yasaklı madde listelerinin her geçen gün arttığına dikkati çeken Özgür, “Alıcıların taleplerine uygun ürün üretmek zorundayız, kalıntı sorunu yanında son yıllarda Okratoksin-A sorunu ortaya çıktı. AB yüzde 5 kontrol sıklığı getirdi. Türkiye'de bağlarımız küçük, izlenebilirlik zorlaşıyor. Üreticimizin üzümünü yetiştirirken yaş mı, kuru mu değerlendireceğine erken karar vermesi gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda kalıntısını kontrol edemediğimiz ürünleri değerlendiremeyeceğiz. Yasaklanma riski az olan ilaçları kullanın” uyarısında bulundu.

Özbekistan ve Çin geliyor

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Altındişli de, “Yeşil Budama ve Yaz Budaması” konusunda üreticileri bilgilendirirken, son yıllarda Özbekistan ve Çin'in üzüm sektörüne büyük yatırımlar yaptığını dile getirdi. Altındişli, “Türkiye, dünya kuru üzüm pazarının yüzde 48'ini elinde tutuyor. Bunu devam ettirmek için kaliteli üretim ve kaliteli işleme yapmalıyız. Üzümdeki başarımızın devamı için gıda güvenliğini öne alarak, dünya taleplerine uygun üretim yapmalıyız” değerlendirmesinde bulundu. Altındişli, üreticilere asma yaprağını Haziran başından önce almamaları uyarısında da bulundu.

Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Yüksek Mühendisi Özlem Altındişli ise, üreticilere kuru ve yaş üzüm üretiminde zirai mücadele yöntemlerini anlatan sunum yaparken, Yüksek Ziraat Mühendisi Hüseyin Gültekin, üreticilere toprak analizi yaptırarak üretim yaptırmalarını tavsiye etti. Üreticilere yeni bilimsel metotları da uygulamaları çağrısında bulunan Gültekin, “Bağlarımızı temiz tutalım, bir çok hastalığın yuvalandığı yer atıklardır” dedi.