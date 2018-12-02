Üzüm ve kiraz ihracatçıları Güney Afrika pazarına yöneldi

AYDIN (İHA) – Türkiye'nin üretiminde dünya lideri olduğu kiraz ve üzümde, ihraç pazarlarının çeşitlendirilmesi ve üretimden sonra ihracatta da dünya lideri olması amacıyla ihracatçılar Güney Afrika pazarını hedef aldı.

2017 yılında start alan URGE Projesi kapsamında Şili, Almanya, Malezya ve Vietnam'da etkili tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirdiklerini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde uluslararası rekabet koşullarını göz önünde bulundurarak, henüz yeterince yer bulamadığımız pazarlara odaklanmayı tercih ettiklerini kaydetti.

URGE Projesi kapsamında son olarak, Malezya ve Vietnam ülkelerine yönelik “Ticaret Heyeti Organizasyonu” gerçekleştirdikleri bilgisini veren Uçak, “Heyet sonrasında Malezya pazarına hızlı bir giriş yaptık. URGE heyetindeki firmalarımız Malezya'ya 2018 yılında 1 milyon dolarlık yeni ihracata imza attı ve önümüzdeki dönemde bu ihracat rakamı artarak devam edecek. Türk yaş meyve sebze ürünlerinin Vietnam pazarına giriş yasağının kaldırılmasında önemli bir rol oynadık ve her iki pazarı da sektörümüze kazandırdık” şeklinde konuştu.

“Güney Afrika ile ihraç sezonumuzu uzatacağız”

Güney Afrika'ya 9 firma ile gideceklerini anlatan Uçak, şöyle devam etti; “Güney Afrika'nın Cape Town kentinde 3 - 6 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti kapsamında, bu ülkeye olan ihracatımızın artırılmasının yanında, kurulacak bağlantılar aracılığı ile yurt dışı pazarlarda işbirliği hedefliyoruz. Farklı yarı kürelerde yer aldığımız için iklim koşulları nedeni ile her iki ülkenin hem ikili ticari işbirliği hem de uluslararası pazarlarda ortak hareket edebilme potansiyelinin oldukça yüksek olduğuna inanıyoruz. Öyle ki, Güney Afrika, FAO verilerine göre, üzüm üretiminde dünyanın en büyük 9. ve ihracatında ise 7. ülkesi konumundadır. Dolayısı ile ters sezonlarda işbirliği yaparak ihraç sezonlarımızı uzatabiliriz.”

Turkish Cargo uzak pazarları yakınlaştırıyor

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ile Turkish Cargo arasında yaş meyve sebze ürünlerinin hava kargo ile ihracatı için anlaşma olduğunu ve uzak pazarlara ihracatın yolunun açıldığını hatırlatan Uçak, “Türk kirazı ve üzümünün kalitesi ile hava kargo desteği birleşince Türkiye, uzak pazarlara ihracatta çok avantajlı konuma geldi. URGE Projesi heyetimize Güney Afrikalı firmalar, meslek kuruluşları ve Güney Afrika Tarım Bakanlığı yoğun bir ilgi gösterdi ve etkinlik kapsamında Güney Afrikalı ithalatçı firmalar ile Türk ihracatçı firmalarımız arasında ikili iş görüşmeleri ve Tarım Bakanlığı temsilcileri ile potansiyel işbirliği alanlarına yönelik toplantılar gerçekleştirilecek. Yeni ihraç ve işbirliği fırsatların doğacağı bir iş seyahati olacak” diyerek sözlerini noktaladı.