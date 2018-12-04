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'Uzun Kulak İle Tospik' Efeler'de miniklerle buluştu

Efeler Belediyesi, kültür etkinlikleri kapsamında büyük önem verdiği tiyatroda bu kez perdeler geleceğin sanatseverler için açıldı.

İzmir'in yeni çocuk tiyatrosu Tiyatro Eylül'ün interaktif, müzikli danslı oyunu 'Uzun Kulak ile Tospik' Efeler'de sahnelendi.


Çocuklarında zaman zaman içerisinde bulunduğu miniklerle iç içe olan 'Uzun Kulak ile Tospik' oyununa Efeler'de yaşayan minikler büyük ilgi gösterdi. Öğle saatlerinde Umurlu Mahallesi'ndeki Şehit Mahir Yıldırım Konferans Salonu'nda sahnelenen oyun öğleden sonra da Efeler Belediyesi Kültür Merkezi Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda minik seyircisi ile buluştu. Kültür Merkezi'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle bir kez daha sahnelenen oyunda minikler unutulmaz bir gün geçirdiler.


Çocukların gülen yüzlerinin kendilerini de mutlu ettiğini kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Çocuk tiyatrosu diğer oyunlara göre biraz daha hassas bir dal. Oyunlarımızda da bu hassasiyeti koruyoruz. Zaman zaman minik hemşehrilerimize yönelik hem eğitici hem de öğretici oyunlar sahneye koyuyoruz. Onların salondan mutlu bir şekilde ayrılmaları bizim için tarif edilemez bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

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