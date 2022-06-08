Uzun süren kış ve Rusya-Ukrayna savaşı çilek üretimini vurdu

Türkiye'nin en fazla çilek üretimine sahip illerin başında gelen Aydın'da çilek bu yıl üreticisine tat vermedi. Uzun süren kış mevsimi, Rusya-Ukrayna savaşı ve pandemiden sonra yaşanan işçi sıkıntısı nedeniyle zor bir dönem yaşadıklarını belirten çilek üreticileri, “Geçen yıllarda doğal afet nedeniyle sıkıntıya düştük, bu yıl adeta sosyal afet yaşadık” diye konuştular.

Aydın'da en fazla çilek üretimi yapan isimlerin başında gelen Erdinç Çeliksoy, bu yıl çilek hasat sezonunun, kış soğuklarının Nisan ayının sonuna kadar etkili olarak devam etmesi nedeniyle yaklaşık 1 ay geç başladığını belirterek, “Normal şartlarda Aydın'da çilek hasadı Mart'ın sonlarında başlar. Haziran ayının sonlarında da biter. Biz bu yıl havaların aşırı soğuk gitmesinden dolayı hasada yaklaşık 1 ay gecikmeli olarak yani Nisan ayının sonlarında başladık. Hasat Mart'ta da başlasa Nisan'da başlasa Haziran sonunda bitiyor. Yani bu yıl hasattan 1 ay kaybımız var. Buna karşın hasat dönemine başladıktan sonra çilek pazarımızın en önemli aktörleri olan Rusya-Ukrayna arasındaki savaş bizim pazarımızı da olumsuz etkiledi. Kısacası geçtiğimiz yıllarda doğal afet nedeniyle sıkıntıya düşen çilek üreticisi bu yıl sosyal afet yaşadı” diye konuştu.

“Yevmiye fiyatları artmasına rağmen işçi sıkıntısı yaşanıyor”

Türkiye'de en büyük sorunların başında işsizlik gösterilmesine rağmen tarımın en büyük sıkıntılarının başında da işçi sıkıntısı geldiğini belirten Erdinç Çeliksoy, “Geçen yıl pandemiden dolayı okulların kapalı olması ile tarım işlerinde çalışan lise ve üniversite öğrencileri sayesinde işçi sıkıntısı yaşamadık. Ancak bu yıl okullar açılınca tarım sektöründe ciddi bir işçi sıkıntısı yaşanıyor. Geçen yıl gündelik yevmiyeler 80-90 TL bandında idi. Bu yıl bu rakamı 150-170 TL bandına çektik. Yine de sektörde çalışacak işçi bulmakta ciddi sıkıntı yaşanıyor. Sezon başında 15-20 TL'ye başlayan çileğin kilogram fiyatı şu anda 10-11 TL civarına düştü. Oysa çileğin üretim maliyeti yaklaşık 15 TL” diyerek bu yıl çilek üreticisinin emeğinin karşılığını alamadığını söyledi.