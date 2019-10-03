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V. Aydın Romatoloji Günleri Sempozyumu gerçekleşti

V.

Aydın Romatoloji Günleri Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalının ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Korumar Ephesus Resort Otel'de gerçekleştirilen seminerde Türkiye'nin değişik üniversitelerinden alanında uzman kişiler kişisel deneyimlerini aktardı.


Sempozyumda, tanı ve tedavisinde sıklıkla zorluklarla karşılaştığımız “FMF ve Sistemik Otoinflamatuar Hastalıklar” konusunu, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden alanlarında söz sahibi değerli uzmanların sunumları ve kişisel deneyimleri ile konuşarak tartıştıldı.


Ayrıca günümüzde hastalıkların patogenezinde ve tedavilerde çok önemli yer tutan immün sistemi ve hücrelerini yakından tanıyabilmek için bir “Temel İmmünoloji” kursu başarıyla tamamlandı.

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