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Vakıfbank yöneticilerinden KUTO'ya ziyaret

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Vakıfbank şubesi, Kuşadası Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Vakıfbank şubesi, Kuşadası Ticaret Odası'nı ziyaret etti.


Vakıfbank Kuşadası Şubesi Müdürü Mehmet Kürşad Gözler ve Vakıfbank Kuşadası Çarşı Şubesi Müdürü Cem Yılmazsoy, Kuşadası Ticaret Odası(KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ı ziyaret etti. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz'ın da hazır bulunduğu ziyarette, banka yöneticileri tarafından bankacılık çalışmaları hakkında bilgi verildi, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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