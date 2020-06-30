Vakıflar Bölge Müdürü, Tarihi Hacı İbrahim Ağa Camisi'nde inceleme yaptı

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Reşit Akçalı, Kuşadası'nda 5 önemli camiden biri olan ve tescilli anıt kapsamında bulunan Tarihi Hacı İbrahim Ağa Camisinde inceleme yaptı.

Bilindiği gibi, tarihi cami son dönemlerdeki yangınlar ve ilgisizlik nedeniyle tahribat görmüş ve Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği restorasyon için yetkililere çağrıda bulunmuştu. Haberin yayınlanmasının ardından Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Reşit Akçalı beraberindeki uzmanlarla birlikte Kuşadası'na gitti. Akçalı'nın Kuşadası Hacı İbrahim Ağa Camisi'nde yaptığı incelemeye Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz'de katıldı.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Reşit Akçalı'nın gösterdiği ilgiye çok teşekkür eden Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz, “ Devletimize teşekkür ederiz. Kuşadası'nın tarihi camilerinden biri olan Hacı İbrahim Ağa camisinin yıkılan istinat duvarı, açılan temelleri ve harap olan mezar taşları ilgili bir yazı yazmış ve camiye devletimizin el atması gerektiğini belirterek ilgilileri göreve davet etmiştik. Kuşadası yerel basını da konuya gerekli hassasiyeti göstermiş, gerek yerel medyada gerekse ulusal medyada haber yapıp geniş kitlelere duyurulmalarını sağlamışlardı. Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Reşit Akçalı bugün bizi arayarak bu davete hemen icabet ettiler ve bugün öğleden sonra Kuşadası'na geldiler. Müdürümüz, bu tarihi camiyi restore eden müteahhit, bir sanat tarihçisi ve ilgili şube müdürünün de yer aldığı bir heyetle Hacı İbrahim camisinde 2 saati aşkın incelemelerde bulundular. Bölge müdürümüz beraberindeki uzmanlara gerekli talimatları verip, hemen etrafının duvarla çevrilmesine, hazirenin onarılmasına, cami duvarına yakın küçük bir alanın kamulaştırılmasına ve camide tahribatı önlemek için süratle tedbirler alınmasını emrettiler “ dedi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü heyetinin daha sonra Kaleiçi Camisinde de incelemede bulunduğu kaydeden Ökçesiz, “ Vakıflar bölge müdürümüz ve uzman heyet, daha sonra Kaleiçi camine geçip Kuşadası'nın en eski camisinde de incelemelerde bulundular. Kaleiçi camisinde görevli Halil İbrahim Bice tarafından bölge müdürüne ve heyete caminin aksayan ve tedbir alınması gereken kısımları hakkında brifing verildi. Bölge müdürümüz devletimizin gecikmeden konuya el attığını ve Hacı İbrahim Camisi için derhal çalışmalara başlanacağını söyledi. Kuşadası'nın 5 tarihi camisinden biri olan Hacı İbrahim Camisi ile ilgili yaptığımız davete anında icabet eden, uzman heyeti ile birlikte bizzat Kuşadası'na gelerek gerekli incelemeleri yapıp onarım talimatını veren Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Reşit Akçalı beyin şahsında devletimize teşekkür ederiz. Devletimizin her daim vatandaşın yanında ve milletin hizmetinde olduğunu bir kez daha gördük ve yaşadık. Bu devlet hassasiyetini bize yaşatanlara şükranlarımızı arz ederiz. Devletimiz ve milletimiz var olsun" diye konuştu.