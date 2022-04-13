Vali Aksoy, 112 personelleri ile iftarda buluştu

On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesi ile birlikte Aydın Valiliği tarafından gerçekleştirilen iftar programları da aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 112 personelleri ile iftarda buluştu. Tüm acil çağrıların artık tek bir numarada birleştiğini hatırlatan Vali Aksoy, acil çağrı merkezinde çalışan personelleri de özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik etti.

Dualar eşliğinde iftarın açılmasının ardından söz alan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Ramazan ayının önemine dikkat çekerek birliktelik ve dayanışma vurgusu yaptı. Tek çatı altında birleşen 112 Acil Çağrı Merkezi'nin Aydın'da 1 yıldır hizmet verdiğini de sözlerine ekleyen Vali Aksoy; “Bu iftarı sizlerle yapabilmek bizim için oldukça önemli. 112 hizmetleri, acil çağrı hizmetleri Türkiye'de artık bütün illerimizde yaygınlaşan ve vatandaşımız açısından oldukça kolaylık sağlayan bir çağrı merkezi. Belirli sorunlarını buraya aktararak anında ilgili kurumların birbirleriyle koordineli bir şekilde müdahale etmesine fırsat veren bir mekanizma. İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda Aydın'da da bu hizmeti 1 yılı aşan bir süredir vermeye başladık. Bu anlamda bugüne kadar bu çalışmaların yapılmasında emeği geçen arkadaşlarımıza ve sizlerin şahsında burada farklı saatlerde görev yapan mesai arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum” dedi.