Vali Aksoy: "15 Temmuz 2016 milletimizin için bir milattır"

Aydın'da düzenlenen '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programına katılan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "15 Temmuz 2016 milletimizin için bir milattır. Türk milleti bağımsızlığı için bedel ödemekten hiçbir zaman kaçınmadı" dedi.

Aydın Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde şehit düşen kahramanlar anıldı. Vali Hüseyin Aksoy, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

"Türk milleti bağımsızlığı için bedel ödemekten hiçbir zaman kaçınmadı"

Türk milletinin bu güne kadar; bayrağı, vatanın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı için bedel ödemekten kaçınmadığını kaydeden Vali Aksoy, "Türk milleti her türlü tehdide karşı tek vücut olmayı bildi. Cihan Harbi'nde Osmanlı Devleti'nin dört bir yanı kuşatılmışken, yine milletin kahraman evlatları vatanına sahip çıktı. Türk milleti, 1923 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde şehitlerin asil kanları ile yeni bir devlet kurmasını bildi. Tüm bu kara bulutları dağıtıp, düşmana bu ülkenin geçilmez olduğunu gösterdi. Yıllar içinde bu ülkeyi savaşlarla yıkamayacağını anlayanlar taktik değiştirdi. Her kalkınma hamlesinin önüne engeller çıkartmaya çalışarak Türkiye'nin gücünü kırmaya çabaladı. Antidemokratik pek çok müdahale denendi. Hepsi de Türkiye'yi on yıllarca geriye götürdü, yüzlerce cana mal oldu. Son dönemde geçmişin cuntacı zihniyeti yine boy göstermeye, sürekli gelişen ve büyüyen Türkiye'nin refahını bozmaya kalkıştı. Terör, yalan ve iftira dolu karalama kampanyaları ile mücadele edilirken, devlete sızmak isteyen hain ve sinsi bir terör örgütü peydahlandı. Devletin içerisine yuvalanan FETÖ ihanet çetesi, milletin tankını ve tüfeğini milletin üzerine çevirdi, canlara kastetti. Oysa İstiklal Harbi ruhu yeniden şahlanmıştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine milyonlar sokağa döküldü. Türk milleti canı pahasına tankların önüne yattı, kendisine doğrultulan namluların üzerine çıplak elleri ile yürüdü. Darbe girişimine karşı dünyada benzeri görülmemiş bir karşı duruş sergilendi. Terör örgütü üyeleri, milli birlik ve beraberlik karşısında bozguna uğradı. 15 Temmuz 2016 Türk milleti için bir milattır. Destan yazan Türk milleti o gece dünyaya 'Türkiye geçilmez' diye bir kez daha haykırdı" dedi.

Vali Aksoy'un konuşmasının ardından çeşitli etkinlikler ile devam eden program gece boyunca 15 Temmuz videoları eşliğinde temsili nöbet tutulması ile son bulacak.