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Vali Aksoy, Adnan Menderes Müzesi'nde incelemelerde bulundu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, açılmak için gün sayan Adnan Menderes Müzesi’nde incelemelerde bulundu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, açılmak için gün sayan Adnan Menderes Müzesi'nde incelemelerde bulundu.


Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi girişi Çine Çayı kenarında bulunan Adnan Menderes Müzesi açılmak için gün sayarken, içindeki dizayn çalışmaları da devam ediyor. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakanlığınca da önemle takip edilen müzeyi ziyaret etti. Rekreasyon alanı ve müze içerisinde gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen Vali Aksoy, son durum hakkında da bilgi aldı.

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