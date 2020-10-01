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Vali Aksoy, ADÜ Sümer Kampüsü'nü ziyaret etti

Vali Hüseyin Aksoy, Adnan Menderes Üniversitesi Sümer Kampüsü’nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Hüseyin Aksoy, Adnan Menderes Üniversitesi Sümer Kampüsü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Nazilli Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan'ın da hazır bulunduğu ziyarette Sümer Kampüs Koordinatörü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu, Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası Müzesi, Gıdı Gıdı Treni, Sinema/Balo Salonu ve eski fabrika binaları hakkında bilgi verdi.

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