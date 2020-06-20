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Vali Aksoy, Aydın Polis ve Jandarma teşkilatını ziyaret etti

Kocaeli Valiliğinden, Aydın Valiliğine atanan ve görevine başlayan Vali Hüseyin Aksoy, kurum müdürlerine ziyaretlerine devam ediyor.

Aydın'ın genel durumu hakkında kurum müdürlerini ziyaret ederek bilgi toplayan Vali Aksoy, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Aydın


İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve İl Jandarma Komutanı Kıd. Albay Mesut İnan'ı makamında ziyaret eden Vali Aksoy, Aydın'ın genel asayiş durumu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen ziyarette Vali Hüseyin Aksoy'a Efeler Kaymakamı Cemal Şahin de eşlik etti.

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