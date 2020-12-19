Vali Aksoy, Aydın Şehir Hastanesi yerleşim alanında incelemelerde bulundu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Aydın Şehir Hastanesi yerleşim alanını ziyaret etti. Alanda incelemelerde bulunan Vali Aksoy, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve firma yetkililerinden gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

2020 yılı yatırım programına alınan Aydın Şehir Hastanesi için, 8 Nisan 2020 tarihinde Aydın Efeler ilçesi Şevketiye Mahallesi'nde bulunan 169 bin metrekare yüz ölçümlü taşınmaz mera vasfından çıkartılarak Sağlık Bakanlığı'na tahsis edildi. Taşınmazın imar ifraz çalışmaları tamamlandı ve son haliyle elde edilen 139 bin 025,19 metrekare taşınmaz hastane yapımına hazır hale getirildi. Aydın Şehir Hastanesi'nin ihalesi Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nce yapılarak 2 Kasım 2020 tarihi itibariyle yükleniciyle sözleşme imzalandı. Sözleşme bedeli KDV hariç 97 milyon 424 bin TL olan projenin inşaat alanı 265 bin metrekare olup, hastanenin tamamlanması için 700 gün süre verildi. Hastane yerleşkesi 10 katlı iki hastane binası, 8 katlı hastane binası, 6 katlı Ana bina ve teknik merkez binalarından oluşuyor. Şehir Hastanesi projesinde; 585 tek kişilik hasta odası bulunmakta olup iki kişi olarak planlandığında bin 170 yatak kapasitesine ulaşabiliyor. 230 Yoğun Bakım Yatağı ile birlikte Aydın Şehir Hastanesi'nin toplam yatak kapasitesi bin 400 olacak şekilde planlandı.