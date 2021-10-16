Vali Aksoy, Aydın Vergi Mahkemesi Başkanı Ayhan'a başsağlığı diledi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Vergi Mahkemesi Üyesi Hakim Aydın Tuncalı için Aydın Vergi Mahkemesi Başkanı Zülküf Zeren Ayhan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Vergi Mahkemesi Üyesi Hakim Aydın Tuncalı geçtiğimiz günlerde Adalet Sitesi'nde bulunan evinde ölü olarak bulundu. Tuncalı'nın ani ölümü yakınları ve iş arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Tuncal'nın cenazesi Aydın Adliyesi önündeki cenaze töreninin ardından memleketi Muğla'nın Ortaca ilçesinde defnedildi. Tuncalı'nın vefatı nedeniyle Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Vergi Mahkemesi Başkanı Zülküf Zeren Ayhan'a taziye ziyaretinde bulundu. Ayhan ve tüm vergi mahkemesi personeline başsağlığı dileklerini ileten Vali Aksoy, "Tüm yargı camiamızın başı sağolsun, Allah rahmet eylesin" dedi.