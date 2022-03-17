Vali Aksoy, ‘Aydın'ın Demir Yumrukları' ağırladı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, katıldıkları birçok şampiyonadan madalyalar ile dönen ‘Aydın'ın Demir Yumrukları' olarak tanınan sporcuları makamında ağırladı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleştirilen Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Avrupa Şampiyonu olarak Aydın'a dönen milli sporcu Fadime Özkan, Avrupa 3.sü Elif Hayriye Yılmaz ve Kick Boks Türkiye Şampiyonu Nefise Atalay Aydın'ın gururu oldu. Elde ettikleri şampiyonluklar ile Aydın'ı başarılı bir şekilde temsil eden milli sporcular Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Başarılı sporcuları tebrik eden Vali Aksoy, Aydın'a gurur yaşatan sporculara hediye takdim etti.

Gerçekleştirilen ziyarette milli sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın Kung Fu Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yaşar, Antrenör Murat Kaya eşlik etti.