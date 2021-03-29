Vali Aksoy, Aydınlıları uyardı

Koronavirüs Risk Haritası'nda sarı renkli kategori ile kontrollü normalleşme sürecine giren Aydın, bir aylık süreç sonunda kırmızı renkli ‘çok yüksek riskli' kategoriye yükseldi. Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmasının ardından yeni tedbirler de gecikmedi. Sarı renkli kategoride yer alarak kontrollü normalleşme sürecine giren Aydın'ın bir anda kırmızı renkli kategoriye yükselmesi dikkat çekerken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Aydınlılara seslendi. Pandemi kurallarına uyulmasının önemine dikkat çeken Vali Aksoy, açıklamasında “Kıymetli Aydınlılar, ilimiz son değerlendirmede kırmızı kategori içinde yer aldı. Bu yeni süreçte pandemi kurallarına titizlikle uyarak normalleşme dönemine geçiş sağlayabiliriz. Birlikte başaracağız” ifadelerine yer verdi.