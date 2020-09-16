İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Aksoy, Çine'de incelemelerde bulundu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ilçe ziyaretleri kapsamında Çine’de yapılan yeni hükümet konağında incelemelerde bulundu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ilçe ziyaretleri kapsamında Çine'de yapılan yeni hükümet konağında incelemelerde bulundu.


İlçe programları kapsamında Çine'ye giden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Çine Kaymakamı Turan Erdoğan'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Erdoğan'dan, ilçenin genel durumu ve korona tedbirleri konusunda bilgi alan Vali Aksoy, daha sonra Çine'de yapımı devam eden Hükümet Konağı'nda incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. 8 bin metrekarelik bir alana inşa edilen ve maliyeti 15 milyon TL olan konağın, Eylül ayında hizmete açılması bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.