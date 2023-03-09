Vali Aksoy depremzede vatandaşlarla yemekte buluştu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Polisevi Şehit Aydın Barış Sosyal Tesisleri'nde misafir edilen depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ilde etkisini gösteren yıkıcı depremlerde 40 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı. Depremin ardından yapılan koordine çalışmaları çerçevesinde deprem bölgesindeki vatandaşlar Aydın'a getirildi. Aydın'da kamu kurumlarının misafirhaneleri, yurtlar ve çeşitli ikametlerde misafir edilen depremzedeler için çeşitli programlar düzenlenmeye devam ediyor.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın Polisevi Şehit Aydın Barış Sosyal Tesisleri'nde misafir edilen depremzede vatandaşlarla yemekte bir araya geldi. Depremzede vatandaşlarla yakından ilgilenerek sohbet eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Aksoy, “Devletimiz ve milletimiz her daim yanınızda. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz, yaralarımızı hep birlikte saracağız. Allah bir daha bu tür felaketleri ülkemize yaşatmasın" dedi.