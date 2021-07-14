Vali Aksoy, Koçarlılı muhtarlar ile bir araya geldi

Aydın Valiliği koordinesinde düzenli olarak gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında Koçarlı'da gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği koordinesinde her ay başka bir ilçede gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı bu ay Koçarlı'da gerçekleştirildi. Koçarlı Belediyesi'nin ev sahipliğinde Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen toplantıda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, mahalle muhtarları ile bir araya geldi. İlçe genelindeki muhtarların sorun ve taleplerinin görüşüldüğü toplantıda ilçe genelinde projelerin de değerlendirmesi yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Her ay bir ilçemize giderek, o ilçedeki muhtarlarımız ile bir araya geliyoruz. Sadece Valilik olarak değil bütün kurum müdürlerimiz ile birlikte muhtarlarımızın taleplerini dinlemek ve varsa sorunların çözümü noktasında buradayız. Bizim en hassas olduğumuz notalardan birisi de bağımlılık ile mücadele, uyuşturucu ile müdaheledir. Bu tür başlıklıklar içerisinde ilgili kurumlar ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz. Bu mücadelede daha iyi bir boyuta taşınabilmek ama bunu yaparken de siz değerli muhtarlarımızın bizlere katkıları oldukça önemli ve değerli. Bölgemizde şüpheli bir durum gördüğünüzde bunu muhakkak kolluk kuvvetleri ile paylaşmanızı rica ediyorum. Çünkü hep beraber mücadele edersek başarılı oluruz” diyerek muhtaralara valilik koordinesindeki hizmet ve projeler hakkında bilgi verdi.

Açılış konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam ederken, toplantıya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.