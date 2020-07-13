İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Aksoy Kurban Vekaletini Kızılay'a verdi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kızılay’a kurban bağışında bulundu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kızılay'a kurban bağışında bulundu.



Kurban Bayramı öncesi Kızılay Aydın İl Başkanlığı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette bu yılki kurbanını Kızılay'a bağışlayan Vali Aksoy, Aydınlı hayırseverlerin de kurbanlarını Kızılay'a bağışlamaları konusunda çağrıda bulundu.



“Kurban vekaletimi verdim”


Türk Kızılay Aydın İl Başkanlığı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aksoy, “Devletimizi temsilen Aydın Valisi olarak Türk Kızılayı'nın onursal başkanıyız. Dolayısıyla göz bebeğimiz gibi korumamız ve kollamamız gereken bir kuruluş olan Türk Kızılay Aydın İl Başkanlığı'nın her daim yanında olacağız, destekleyeceğiz. Aydınlıların da aynı hassasiyeti gösterdiklerini öğrendim ve göstereceklerine inancım tamdır. Bu vesile ile bu yıl da kurbanımı Aydın Türk Kızılay İl Başkanlığı aracılığıyla ile Kızılay'a vekaletimi vererek bağışladım. Dolayısıyla bütün Aydınlı hayırseverlerin de kurbanlarını Türk Kızılay'ına bağışlamaya davet ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.