Vali Aksoy, Kuşadası'nda depremzedeler ile görüştü

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuşadası'ndaki yurtlara yerleşen depremzedeler ile bir araya geldi.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgeden gelen bazı depremzedeler Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Kuşadası ziyaretinde, depremzedelerin konakladığı Kuşadası Efe Ayşe Öğrenci Yurdu'nu da ziyaret etti. Vali Aksoy burada depremzedeler ile görüştü. Vali Aksoy, yurt yetkililerinden bilgi aldığı görüşmede, depremzedeler ile ilgilenerek, herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sorarak vatandaşlarla sohbet etti. Kuşadası'ndaki yurtta kalan depremzedeler Ziyaretleri için Vali Aksoy'a teşekkür etti.