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Vali Aksoy, Kuşadası'nda muhtarlarla bir araya geldi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuşadası ziyareti kapsamında ilçede görev yapan muhtarla bir araya geldi.


Güvercinada Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Kongre Merkezi'nde Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleşen toplantıya Kuşadası'na bağlı 23 mahallenin muhtarları ile birlikte Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte kolluk kuvvetlerinin yöneticileri ve daire müdürleri katıldı. Muhtarların sorunlarını dinleyen Vali Aksoy, çözüm konusunda gerekli çalışmaların ivedilikle yapılacağını söyledi.

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