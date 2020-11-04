Vali Aksoy, Kuşadası'ndaki maliye binasında inceleme yaptı

Kuşadası'nda gün boyu çeşitli incelemeler yapan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, maliye binasında denetlemede bulundu.

Cuma günü meydana gelen depremde Kuşadası Vergi Dairesi Müdürlüğü ile Milli Emlak Müdürlüğü'nün hizmet verdiği şehir merkezindeki kamu binası da hasar görmüştü. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Vergi Dairesi Müdürlüğü, Kuşadası Milli Emlak Müdürlüğü, AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte inceleme yaptı. Vali Yüksel, hasar gören binanın son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.