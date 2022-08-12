Vali Aksoy, Kuyucaklı muhtarlar ile bir araya geldi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde mahalle muhtarları ile toplantı düzenleyen Vali Hüseyin Aksoy, sorunların giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Kuyucaklı mahalle muhtarları ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Mahalle muhtarları ile görüşen Vali Aksoy, muhtarların talepleri ve sıkıntılarını dinleyerek, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Gerçekleştirilen toplantı sonrasında ilçe genelinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Vali Aksoy, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte, Kuyucak'ta ikamet eden Şehit Jandarma Er İhsan Oturak'ın ailesini evinde ziyaret etti.

Daha sonra Vali Aksoy, beraberindeki heyet ile birlikte ilçe merkezinde çarşı esnafını ziyaret ederek iş yeri sahipleri ile görüşüp işlerinde kolaylıklar diledi. Restorasyon çalışmaları devam eden Kültür Evi Kent Müzesi'ni de ziyaret eden Vali Aksoy, incelemelerde bulunarak son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Gerçekleştirilen programda Vali Aksoy'a, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi ile Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk eşlik etti.