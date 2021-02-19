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Vali Aksoy, Kuyucak'ta muhtarlarla buluştu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Kuyucak ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.


Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde muhtarla ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Metin Ertürk, ilçe kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. Kurum müdürlerinden ilçede yapılan çalışmalar hakkında brifing alan Vali Aksoy, muhtarların talep ve sorunlarını dinledi. Aksoy, kendisine bildirilen konuların çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Vali Aksoy toplantının ardından Kuyucak ilçe pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

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