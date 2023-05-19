Vali Aksoy, makam aracı TOGG ile ilk resmi törene katıldı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un Aydın Valiliği'ne tahsis edilmesinin ardından makam aracı olarak kullanılmaya başlanırken, Vali Aksoy, yerli otomobil ile ilk resmi törene katıldı.

Türkiye'nin otomobili TOGG'un T10X modeli üretiminin ardından ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tahsis edildi. Erdoğan'ın ardından valiliklere de gönderilen TOGG geçtiğimiz günlerde Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un makam aracı kullanılmak üzere Aydın Valiliği'ne teslim edildi. 09 0001 plakası ile Aydın Valiliği'nin envanterine giren “Gemlik Mavisi” TOGG makam aracı olarak kullanılmaya başlanırken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yerli otomobil ile ilk resmi törenine katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde makam aracı TOGG ile Adnan Menderes Stadyumu'na gelen Vali Aksoy, yerli otomobil ile ilk resmi törenine katılmış oldu.